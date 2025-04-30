Что делать, если туя желтеет: советы, которые спасут дерево

Желтая туя во дворе: как обрезать, чем подкормить и когда ждать результат — советы для садоводов / © pixabay.com

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Если ваша зеленая туя начала желтеть, не медлите – это тревожный сигнал. Сосна этого растения не опадает самостоятельно, поэтому важно вовремя вмешаться и помочь дереву восстановиться.

Об этом пишет ElegantWoman.

Пожелтение может свидетельствовать о неправильном уходе, нехватке питательных веществ или проблемах с корнями.

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Специалисты советуют действовать решительно. В первую очередь, обрежьте все сухие и пожелтевшие ветки садовыми ножницами. Также следует обрезать верхушку туи на 10-15 см, чтобы остановить рост вверх – это позволит направить силы на укоренение.

Позаботьтесь о почве: добавьте под каждую ту слой кислого торфа или смешайте его с верхним слоем грунта. Обязательно внесите специальное хвойное удобрение – в количестве примерно 25 г на одно дерево.

Весной специалисты советуют провести обработку растения в несколько этапов: сначала раствором "Эпина", через 10 дней - "Цирконом", еще через 10 - разбавленным коровяком (100 г на 4 л воды).

Уже через несколько месяцев растение восстановится, и вы снова увидите его густую, здоровую хвою.

Напомним, ранее мы писали, как определить кислотность почвы в домашних условиях.