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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
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Время на прочтение
2 мин

Даже без муки: как сделать суп гуще — советы опытных кулинаров

Насыщенный и густой суп обычно воспринимается как более вкусный, однако использование муки для загущения нередко портит текстуру — оставляет неприятный, “мучнистый” привкус. Профессиональные повара в элитных ресторанах давно предпочитают естественные загустители — измельченные овощи, которые придают блюду и густоту, и глубину вкуса.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Что можно добавить в суп для густоты

Что можно добавить в суп для густоты / © unsplash.com

Отварные кабачки, цветная капуста или картофель, перебитые в блендере, способны превратить бульон в нежный крем-суп без каких-либо комков.

К примеру, половинка запеченной тыквы сделает даже легкий овощной бульон густым и насыщенным.

Важно не передержать овощи на огне — они должны сохранять свою структуру, иначе суп станет слишком редким.

Бобовые — еще один фирменный трюк поваров. Красная чечевица, развариваясь, выпускает крахмал, естественным образом загущающий бульон.

Добавьте 4–5 ст. л. чечевице за 15 минут до завершения приготовления — суп приобретет бархатистую текстуру.

Нут и белая фасоль также эффективны, но нуждаются в предварительном замачивании. Чтобы сэкономить время можно использовать консервированные бобовые: просто разомните их и добавьте в бульон за 10 минут до конца готовки.

Крахмалистые ингредиенты — основа для многих азиатских супов. Рисовая мука, разведенная в холодной воде (1 ст. л. на стакан), добавляется за несколько минут до завершения приготовления. Оно не меняет вкус блюда, но делает его консистенцию более густой.

В тайской кухне кокосовое молоко придает не только густоту, но и неповторимый аромат. Для европейских блюд прекрасно подойдет обжаренная овсяная мука — она избавляет от сырого привкуса.

Сыры, тофу и ореховые пасты — это настоящая “тяжелая артиллерия”. Растопленный в супе сыр бри или камамбер придает блюду нежную кремовую текстуру.

Тофу, сбитый вместе с бульоном, действует как белковый загуститель. Ореховая паста (1–2 ст. л. на кастрюлю) усиливает вкус азиатских и африканских супов.

Хлеб и грибы — неочевидные, но очень эффективные помощники. Панировочные сухари из цельнозернового хлеба впитывают лишнюю жидкость, а мякоть белого багета, замоченная в бульоне, превращается в кремовую основу. Измельченные сушеные грибы, размолотые в порошок, придают густоту и насыщенный аромат.

Температура подачи имеет большое значение для вкуса: холодные супы можно загущать льдом из овощного сока или авокадо, а горячие лучше подавать в предварительно подогретых тарелках.

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Дата публикации
Количество просмотров
11
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