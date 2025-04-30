Водители могут получить штраф за изменение цвета фар - детали

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Установка световых приборов, не отвечающих требованиям, например фиолетовые фары или синие поворотники, может привести к штрафу.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киевской области.

Не стоит садиться за руль, если световые приборы вашего автомобиля изменены и не соответствуют техническим характеристикам, предусмотренным производителем.

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Согласно пункту 31.4.3.а Правил дорожного движения, запрещено использовать транспорт, у которого количество, тип, цвет, расположение или режим работы световых элементов не совпадают с конструктивными требованиями авто. Такой автомобиль считается технически неисправным и не подлежит эксплуатации.

Полиция продолжает контролировать соблюдение этих правил и штрафовать водителей, пренебрегающих нормами.

Недавний случай произошел на улице Магистральной в Боярке. Патрульные остановили легковушку Volkswagen Jetta, на которой были изменены задние поворотники — вместо стандартного желтого цвета они светились красным. Это прямое нарушение ПДД.

Водителя выписали постановление по ч. 1 ст. 121 КУоАП. Эта статья касается управления автомобилем с неисправными или неправильно измененными элементами, запрещающими эксплуатацию транспортного средства.

За это предусмотрен штраф — 340 гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине водителей штрафуют из-за колес на автомобилях.