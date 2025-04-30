Ворог наростив кількість штурмів: у DeepState назвали найгарячіші напрямки фронту

Військовий ВС РФ. / © Associated Press

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Російські війська після заяв про “тимчасове перемир’я” активізували бойові дії по всій лінії фронту.

Про це свідчать зведення Генштабу ЗСУ та дані аналітичного порталу DeepState.

Найгарячіші напрямки — Покровський (34,3% усіх атак), Курський (13,8%), Лиманський (12,9%) та Торецький (11,8%). Експерти наголошують: інтенсивність атак свідчить про реальні наміри окупантів, які суперечать офіційним заявам про прагнення до миру.

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В умовах значних втрат техніки та зростаючого тиску на тилове забезпечення, російські сили все частіше вдаються до піхотних штурмів. Зокрема, спостерігається зростання застосування мототранспорту — мотоциклів, багі та квадроциклів — для швидкого просування на короткі дистанції.

Раніше ми писали, що останніми днями росіяни робили гучні заяви про готовність до припинення вогню на травневі свята. Втім окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій, зосереджуючи основні зусилля на Покровському напрямку.