В ISW пояснили, що хоче Росія від України: подробиці

У Росії відкрито заговорили про захоплення Одеси та нові території України / © Associated Press

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Високопосадовці держави-агресорки Росії знову озвучують заяви, які свідчать про те, що амбіції Кремля виходять далеко за межі нинішніх окупованих територій України. Зокрема йдеться про причорноморські регіони, включно з Одесою.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

29 квітня заступник голови Ради безпеки РФ Дмітрій Медведєв заявив, що війна має завершитися «знищенням української влади» та так званою «перемогою» Росії.

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Інший кремлівський діяч, помічник Путіна Ніколай Патрушев, повторив подібну риторику, заявивши, що жителі причорноморських регіонів нібито «мають самі визначати своє майбутнє».

Зокрема він натякнув на Одесу як «форпост Російської імперії», підкресливши, що її мешканці «не мають нічого спільного» з українським урядом.

Аналітики ISW підкреслюють, що ці заяви відображають прагнення Кремля до зміни влади в Україні з метою встановлення проросійського маріонеткового режиму. У майбутньому це дозволить Росії розширити територіальну експансію на нові регіони — тоді, коли ситуація буде вигідною Москві.

Ці меседжі продовжують попередню риторику Путіна, Лаврова й інших очільників Кремля, які наполягають на тому, що Україна нібито не має суверенного права на частину своїх територій.

Нагадаємо, нещодавно речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що агресорка Росія нібито чекає від Києва на сигнал про поновлення прямих переговорів.