В ISW объяснили, что хочет Россия от Украины: подробности

В России открыто заговорили о захватах Одессы и новых территориях Украины / © Associated Press

Реклама

Высокопоставленные должностные лица государства-агрессорки России вновь озвучивают заявления, свидетельствующие о том, что амбиции Кремля выходят далеко за пределы нынешних оккупированных территорий Украины. В частности, речь идет о причерноморских регионах, включая Одессу.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

29 апреля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что война должна завершиться «уничтожением украинских властей» и так называемой «победой» России.

Реклама

Другой кремлевский деятель, помощник Путина Николай Патрушев, повторил подобную риторику, заявив, что жители причерноморских регионов якобы «должны сами определять свое будущее».

В частности, он намекнул на Одессу как «форпост Российской империи», подчеркнув, что ее жители «не имеют ничего общего» с украинским правительством.

Аналитики ISW подчеркивают, что эти заявления отражают стремление Кремля к смене власти в Украине с целью установления пророссийского марионеточного режима. В будущем это позволит России расширить территориальную экспансию на новые регионы, когда ситуация будет выгодна Москве.

Эти месседжи продолжают предыдущую риторику Путина, Лаврова и других глав Кремля, настаивающих на том, что Украина якобы не имеет суверенного права на часть своих территорий.

Напомним, недавно спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что агрессорка Россия якобы ждет от Киева сигнала о возобновлении прямых переговоров.