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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Участь КНДР у війні проти України: Держдеп США зробив гучну заяву

Брюс наголосила, що Вашингтон “стурбований безпосередньою участю Північної Кореї у війні”.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

Північна Корея відіграє свою роль у затягуванні війни в Україні, підтримуючи Росію.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

“Є й інші країни, які також сприяють цій бійні, і їхні дії роблять можливим її продовження. Треті країни, такі як Північна Корея, увічнили російсько-українську війну, і вони несуть за це відповідальність”, — зазначила вона.

Брюс наголосила, що Вашингтон “стурбований безпосередньою участю Північної Кореї у війні” та вважає, що будь-яка форма її допомоги російській армії повинна бути припинена.

“Розгортання військового контингенту Північної Кореї в Росії і будь-яка підтримка, що надається Російською Федерацією КНДР у відповідь, мають бути припинені”, — додала представниця Держдепу.

Вона також нагадала, що навчання північнокорейських військових з боку РФ прямо порушує кілька резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють передачу або отримання будь-якої військової допомоги КНДР.

Нагадаємо, днями диктатор РФ Володимир Путін підтвердив участь КНДР у війні. Зі слів Путіна, РФ "ніколи не забуде подвигу корейських бійців спецпризначення", а також "шануватиме корейських героїв, які віддали життя за Росію".

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