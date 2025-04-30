Участь КНДР у війні проти України: Держдеп США зробив гучну заяву

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

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Північна Корея відіграє свою роль у затягуванні війни в Україні, підтримуючи Росію.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

“Є й інші країни, які також сприяють цій бійні, і їхні дії роблять можливим її продовження. Треті країни, такі як Північна Корея, увічнили російсько-українську війну, і вони несуть за це відповідальність”, — зазначила вона.

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Брюс наголосила, що Вашингтон “стурбований безпосередньою участю Північної Кореї у війні” та вважає, що будь-яка форма її допомоги російській армії повинна бути припинена.

“Розгортання військового контингенту Північної Кореї в Росії і будь-яка підтримка, що надається Російською Федерацією КНДР у відповідь, мають бути припинені”, — додала представниця Держдепу.

Вона також нагадала, що навчання північнокорейських військових з боку РФ прямо порушує кілька резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють передачу або отримання будь-якої військової допомоги КНДР.

Нагадаємо, днями диктатор РФ Володимир Путін підтвердив участь КНДР у війні. Зі слів Путіна, РФ "ніколи не забуде подвигу корейських бійців спецпризначення", а також "шануватиме корейських героїв, які віддали життя за Росію".