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- Війна
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Втрати ворога у війні проти України: Генштаб оновив дані
Російська армія лише за одну добу втратила на фронті 1230 бійців та десятки одиниць озброєння і техніки.
Загальні бойові втрати російських військ у війні проти України на 1 травня сягають 953 190 бійців. Так, лише протягом попередньої доби на фронті були ліквідовані та поранені 1230 окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ на 1 травня
Втрати ворога орієнтовно становлять:
особового складу — близько 953 190 (+1230) осіб,
танків — 10732 (+3) од,
бойових броньованих машин — 22364 (+11) од,
артилерійських систем — 27136 (+45) од,
РСЗВ — 1375 (+1) од,
засобів ППО — 1148 (+2) од,
літаків — 370 (+0) од,
гелікоптерів — 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 34401 (+112),
крилатих ракет — 3196 (+0),
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 46 750 (+139) од,
спеціальної техніки — 3869 (+0) од.
До слова, напередодні Генштаб назвав втрати противника на Курщині. Йдеться про 25 200 ліквідованих російських військових та ще 36 200 — поранених.
Окрім того, за даними південнокорейської розвідки, у боях проти України загинули близько 600 солдатів з КНДР, які воювали на боці російської армії.