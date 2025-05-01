Втрати ворога у війні проти України: Генштаб оновив дані

Втрати російської армії / © Associated Press

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Загальні бойові втрати російських військ у війні проти України на 1 травня сягають 953 190 бійців. Так, лише протягом попередньої доби на фронті були ліквідовані та поранені 1230 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ на 1 травня

Втрати ворога орієнтовно становлять:

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особового складу — близько 953 190 (+1230) осіб,

танків — 10732 (+3) од,

бойових броньованих машин — 22364 (+11) од,

артилерійських систем — 27136 (+45) од,

РСЗВ — 1375 (+1) од,

засобів ППО — 1148 (+2) од,

літаків — 370 (+0) од,

гелікоптерів — 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 34401 (+112),

крилатих ракет — 3196 (+0),

кораблів/катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 46 750 (+139) од,

спеціальної техніки — 3869 (+0) од.

До слова, напередодні Генштаб назвав втрати противника на Курщині. Йдеться про 25 200 ліквідованих російських військових та ще 36 200 — поранених.

Окрім того, за даними південнокорейської розвідки, у боях проти України загинули близько 600 солдатів з КНДР, які воювали на боці російської армії.