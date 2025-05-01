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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
2 хв

День ангела 1 травня: кого та як вітати з іменинами

1 травня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 1 травня, день ангела

Який сьогодні, 1 травня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 1 травня

1 травня 2025 року привітайте з іменинами Ігнатія, Макарія, Тамару.

Ігнатій — латинське походження, означає “вогненний”. В дитинстві має вибуховий характер, енергійний. В дорослому віці стає ризиковим, відрізняється прекрасною інтуїцією.

Макарій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “блаженний”. В дитинстві відкритий, завжди чесний з собою. В дорослому віці стає прямим у спілкуванні, любить бути в центрі подій.

Тамара — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “фінікова пальма”. В дитинстві вимагає постійного замилування своєю особою. В дорослому віці стає раціональною, заміж виходить лише з великої любові.

День ангела 1 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 1 травня — душевні привітання в прозі / © Unsplash

День ангела 1 травня — душевні привітання в прозі / © Unsplash

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі море радісних миттєвостей, а твій ангел-охоронець завжди буде поруч, даруючи мудрість, підтримку та захист. Бажаю здоров’я, удачі та благополуччя на кожному кроці!

***

Вітаю тебе з чудовим святом — Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від негараздів і дарує відчуття спокою та радості. Бажаю, щоб цей день був наповнений тільки найкращими моментами, а весь рік був благословенний на мир і щастя!

***

Прийми найкращі побажання з нагоди твого Дня Ангела! Нехай ангел-хранитель завжди веде тебе до правильних рішень і дарує сил для подолання будь-яких труднощів. Бажаю тобі багато щастя, тепла та душевної гармонії!

***

Вітаю тебе з чудовим святом — твоїм Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі відчуття духовної рівноваги і спокою, а твій ангел-охоронець дарує тобі захист та любов. Бажаю бути завжди оточеним вірними людьми і щирою підтримкою!

***

З Днем Ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч і оберігає тебе від усіх негараздів. Бажаю тобі світла на шляху, радості в кожному дні та благословення на всі починання. Нехай цей день принесе тобі відчуття тепла і любові від рідних та близьких!

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Дата публікації
Кількість переглядів
84
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