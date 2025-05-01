- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 16
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 1 мая: какая ее мощность
Активность Солнца на 1 мая немного ослабла.
В четверг, 1 мая, ожидается средняя солнечная активность. Речь идет о желтом уровне магнитных бурь – это К-индекс 3,75.
Об этом стало известно из данных meteoagent.
В последние несколько дней — с 24 апреля, специалисты фиксировали относительно низкую активность Солнца. Это зеленый и желтый уровни. Однако 30 апреля активность Солнца была высокой — К-индекс превышал 6 (красный уровень).
Заметим, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться. Исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.