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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 1 мая: какая ее мощность

Активность Солнца на 1 мая немного ослабла.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В четверг, 1 мая, ожидается средняя солнечная активность. Речь идет о желтом уровне магнитных бурь – это К-индекс 3,75.

Об этом стало известно из данных meteoagent.

В последние несколько дней — с 24 апреля, специалисты фиксировали относительно низкую активность Солнца. Это зеленый и желтый уровни. Однако 30 апреля активность Солнца была высокой — К-индекс превышал 6 (красный уровень).

Магнитные бури 1 мая. Фото: meteoagent

Магнитные бури 1 мая. Фото: meteoagent

Заметим, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться. Исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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