Магнітна буря 1 травня: яка її потужність

Магнітна буря / © Associated Press

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У четвер, 1 травня, очікується середня сонячна активність. Йдеться про жовтий рівень магнітних бур — це К-індекс 3,75.

Про це стало відомо з даних meteoagent.

Протягом останніх кількох днів — від 24 квітня, фахівці фіксували відносно низьку активність Сонця. Це — зелений та жовтий рівні. Однак 30 квітня активність Сонця була високою — К-індекс перевищував 6 (червоний рівень).

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Магнітні бурі 1 травня. Фото: meteoagent

Зауважимо, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.