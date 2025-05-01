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Магнітна буря 1 травня: яка її потужність
Активність Сонця станом на 1 травня трохи послабилась.
У четвер, 1 травня, очікується середня сонячна активність. Йдеться про жовтий рівень магнітних бур — це К-індекс 3,75.
Про це стало відомо з даних meteoagent.
Протягом останніх кількох днів — від 24 квітня, фахівці фіксували відносно низьку активність Сонця. Це — зелений та жовтий рівні. Однак 30 квітня активність Сонця була високою — К-індекс перевищував 6 (червоний рівень).
Зауважимо, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.