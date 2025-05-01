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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 1 травня: яка її потужність

Активність Сонця станом на 1 травня трохи послабилась.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У четвер, 1 травня, очікується середня сонячна активність. Йдеться про жовтий рівень магнітних бур — це К-індекс 3,75.

Про це стало відомо з даних meteoagent.

Протягом останніх кількох днів — від 24 квітня, фахівці фіксували відносно низьку активність Сонця. Це — зелений та жовтий рівні. Однак 30 квітня активність Сонця була високою — К-індекс перевищував 6 (червоний рівень).

Магнітні бурі 1 травня. Фото: meteoagent

Магнітні бурі 1 травня. Фото: meteoagent

Зауважимо, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися. Дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

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