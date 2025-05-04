Магнитная буря 4 мая: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

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Ожидается, что сегодня, 4 мая, ослабнет солнечная активность. Магнитная буря опустилась до желтого уровня – К-индексу 3.67.

Об этом свидетельствуют данные ресурса meteoagent.

Отмечается, что май начался с сильной активности Солнца. С 1 по 3 мая были сильны геомагнитные возмущения. По всей вероятности, к концу сегодняшнего дня ситуация может измениться и магнитная буря станет сильнее.

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По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, еще одна повторяющаяся корональная дыра становится геоэффективной и усиливает геомагнитную активность. Эксперты прогнозируют затяжной геомагнитный шторм.

Магнитная буря 4 мая. Фото: meteoagent.

Магнитные бури способны воздействовать на организм. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса. В эти дни могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д.