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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Магнитная буря 4 мая: какая ее мощность

Эксперты прогнозируют затяжной геомагнитный шторм.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

Ожидается, что сегодня, 4 мая, ослабнет солнечная активность. Магнитная буря опустилась до желтого уровня – К-индексу 3.67.

Об этом свидетельствуют данные ресурса meteoagent.

Отмечается, что май начался с сильной активности Солнца. С 1 по 3 мая были сильны геомагнитные возмущения. По всей вероятности, к концу сегодняшнего дня ситуация может измениться и магнитная буря станет сильнее.

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, еще одна повторяющаяся корональная дыра становится геоэффективной и усиливает геомагнитную активность. Эксперты прогнозируют затяжной геомагнитный шторм.

Магнитная буря 4 мая. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 4 мая. Фото: meteoagent.

Магнитные бури способны воздействовать на организм. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса. В эти дни могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д.

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Дата публикации
Количество просмотров
136
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