Магнітна буря 4 травня: яка її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

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Очікується, що сьогодні, 4 травня, послабшає сонячна активність. Магнітна буря опустилася до жовтого рівня - К-індексу 3.67.

Про це свідчать дані ресурсу meteoagent.

Зазначається, що травень почався з сильної активності Сонця. Від 1 до 3 травня були сильні геомагнітні збурення. Цілком ймовірно, що до кінця сьогоднішнього дня ситуація може змінитися і магнітна буря стане сильнішою.

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За прогнозом науковців British Geological Survey Geomagnetism, ще одна повторювана корональна діра стає геоефективною та посилює геомагнітну активність. Експерти прогнозують затяжний геомагнітний шторм.

Магнітна буря 4 травня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі здатні впливати на організм. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу. У ці дні можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.