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Магнітна буря 4 травня: яка її потужність
Експерти прогнозують затяжний геомагнітний шторм.
Очікується, що сьогодні, 4 травня, послабшає сонячна активність. Магнітна буря опустилася до жовтого рівня - К-індексу 3.67.
Про це свідчать дані ресурсу meteoagent.
Зазначається, що травень почався з сильної активності Сонця. Від 1 до 3 травня були сильні геомагнітні збурення. Цілком ймовірно, що до кінця сьогоднішнього дня ситуація може змінитися і магнітна буря стане сильнішою.
За прогнозом науковців British Geological Survey Geomagnetism, ще одна повторювана корональна діра стає геоефективною та посилює геомагнітну активність. Експерти прогнозують затяжний геомагнітний шторм.
Магнітні бурі здатні впливати на організм. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу. У ці дні можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.