В МИД Китая сказали, прибудет ли Си Цзиньпин в Москву 9 мая

Си Цзиньпин и Путин / © Associated Press

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Китайский руководитель Си Цзиньпин прибудет в Москву по приглашению Путина. В частности, он посетит парад 9 мая.

Об этом сообщает МИД Китая.

"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина глава КНР Си Цзиньпин с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом и примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве", - говорится в сообщении.

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Также известно, что приглашение диктатора посетить парад в Москве приняли следующие политики: премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич.

Ранее речь шла о том, что Украина не может обеспечить другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок в Москву на парад 9 мая.