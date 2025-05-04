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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В МИД Китая сказали, прибудет ли Си Цзиньпин в Москву 9 мая

Си Цзиньпин будет находиться в Москве с 7 по 10 мая.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Си Цзиньпин и Путин

Си Цзиньпин и Путин / © Associated Press

Китайский руководитель Си Цзиньпин прибудет в Москву по приглашению Путина. В частности, он посетит парад 9 мая.

Об этом сообщает МИД Китая.

"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина глава КНР Си Цзиньпин с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом и примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве", - говорится в сообщении.

Также известно, что приглашение диктатора посетить парад в Москве приняли следующие политики: премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич.

Ранее речь шла о том, что Украина не может обеспечить другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок в Москву на парад 9 мая.

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