ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
83
Время на прочтение
1 мин

Удар беспилотников по заводу "Стрела" в Брянщине: в СНБО сообщили о последствиях

Жители Брянской области РФ покорились мощным взрывам и зафиксировали столб дыма на видео.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Россию

Атака на Россию / © ТСН.ua

Неизвестные БПЛА атаковали завод "Стрела" в поселке Суземка на Брянщине . Предварительно, в результате удара он больше не может работать.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По данным ведомства, завод специализируется на производстве электроники для оборонного комплекса.

"Изготавливает трансформаторы, дроссели, автотрансформаторы с регулированием напряжения, катушки индуктивности, фильтры и другие электротехнические компоненты. Также завод производит радиолокационное оборудование и сотрудничает с корпорацией "Ростех", поставляя продукцию для предприятий российского военно-промышленного комплекса", - отметил Коваленко.

Ранее в Брянске был атакован еще один завод – он производит микроэлектронику для российского оружия. Речь идет о Кремном Эле.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
83
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie