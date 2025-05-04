Удар беспилотников по заводу "Стрела" в Брянщине: в СНБО сообщили о последствиях

Атака на Россию / © ТСН.ua

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Неизвестные БПЛА атаковали завод "Стрела" в поселке Суземка на Брянщине . Предварительно, в результате удара он больше не может работать.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Дата публикации 16:11, 04.05.25 Количество просмотров 2 БпЛА ударили по заводу в Брянщине

По данным ведомства, завод специализируется на производстве электроники для оборонного комплекса.

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"Изготавливает трансформаторы, дроссели, автотрансформаторы с регулированием напряжения, катушки индуктивности, фильтры и другие электротехнические компоненты. Также завод производит радиолокационное оборудование и сотрудничает с корпорацией "Ростех", поставляя продукцию для предприятий российского военно-промышленного комплекса", - отметил Коваленко.

Ранее в Брянске был атакован еще один завод – он производит микроэлектронику для российского оружия. Речь идет о Кремном Эле.