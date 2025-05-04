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Удар беспилотников по заводу "Стрела" в Брянщине: в СНБО сообщили о последствиях
Жители Брянской области РФ покорились мощным взрывам и зафиксировали столб дыма на видео.
Неизвестные БПЛА атаковали завод "Стрела" в поселке Суземка на Брянщине . Предварительно, в результате удара он больше не может работать.
Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
По данным ведомства, завод специализируется на производстве электроники для оборонного комплекса.
"Изготавливает трансформаторы, дроссели, автотрансформаторы с регулированием напряжения, катушки индуктивности, фильтры и другие электротехнические компоненты. Также завод производит радиолокационное оборудование и сотрудничает с корпорацией "Ростех", поставляя продукцию для предприятий российского военно-промышленного комплекса", - отметил Коваленко.
Ранее в Брянске был атакован еще один завод – он производит микроэлектронику для российского оружия. Речь идет о Кремном Эле.