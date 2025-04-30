Атака на Россию / © ТСН.ua

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Беспилотники СБУ в ночь на 30 апреля поразили в России Муромский приборостроительный завод во Владимирской области. Это предприятие играет значительную роль в обеспечении российской агрессии против Украины.

Об этом сообщили источники ТСН.ua в правоохранительных органах.

По информации источников, на Муромском приборостроительном заводе прогремели пять взрывов. По предварительным данным, были поражены два здания и возник пожар.

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Этот завод специализируется на производстве средств зажигания боеприпасов, комплектующих и изделий для Военно-морского флота России и ее военной авиации.

«Муромский приборостроительный завод внесен в санкционные списки Украины и ЕС, поскольку он играет значительную роль в обеспечении военной агрессии против Украины. Но, как видим, Служба безопасности решила эти санкции чуть-чуть расширить», — сказал собеседник.

Напомним, в России заявили об атаке беспилотниками в ночь на 30 апреля и сообщалось о пожаре на складах в Муроме. Кроме того, в трех аэропортах действовали ограничения.