Россияне атаковали Украину: два города приняли основной удар

В регионах работала ПВО / © ТСН.ua

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В ночь на 30 апреля 2025 года россияне устроили воздушную атаку по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 108 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Приморско-Ахтарск, Чауда — Крым. Основные направления удара — Днепр и Харьков», — говорится в сообщении.

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По состоянию на 11.30 подтверждено сбитие 50 ударных БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

«22 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина и Днепропетровщина. Два враждебных БпЛА — в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Харьков и Днепр пережили тяжелую ночь. Больше об этом читайте в новости.