ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
117
Время на прочтение
1 мин

Россияне атаковали Украину: два города приняли основной удар

В воздушном пространстве еще есть ударные дроны.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В регионах работала ПВО

В регионах работала ПВО / © ТСН.ua

В ночь на 30 апреля 2025 года россияне устроили воздушную атаку по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 108 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Приморско-Ахтарск, Чауда — Крым. Основные направления удара — Днепр и Харьков», — говорится в сообщении.

По состоянию на 11.30 подтверждено сбитие 50 ударных БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

«22 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина и Днепропетровщина. Два враждебных БпЛА — в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Харьков и Днепр пережили тяжелую ночь. Больше об этом читайте в новости.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
117
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie