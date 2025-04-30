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Гуляли на пляже: Китти Спенсер опубликовала новые фото дочери Афины в честь ее второго дня рождения
29 апреля два года исполнилось дочери леди Китти Спенсер — Афине.
Племянница принцессы Дианы ранее не рассказывала, когда именно ее дочь празднует день рождения. А вчера опубликовала несколько фотографий с Афиной, которые были сделаны на пляже.
Два года ты освещаешь наш мир, моя дорогая Афина 🤍 Ты солнечный свет, радость и все волшебство. Моя маленькая девочка навсегда. Как я горжусь тем, что я твоя мамочка 🤍 Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить, или больше, чем я могу выразить словами 🤍», - подписала кадры Китти.
О рождении первенца модель объявила в марте 2024 года и опубликовала тогда первые фото с Афиной, очевидно, Китти долгое время скрывала, что стала матерью.
Напомним, Китти Спенсер с июля 2021 года замужем за бизнесменом Майклом Льюисом. Их роскошная свадьба состоялась в Италии, а невеста шла под венец в пышном платье от Dolce & Gabbana.