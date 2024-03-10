Леди Китти Спенсер стала мамой и показала первые кадры с ребенком

О племяннице принцессы Дианы давно ничего не было слышно. И вот Китти поделилась новостью о том, что она стала мамой.

В Великобритании сегодня отмечают День матери. В связи с праздником леди Китти поделилась трогательным видео и удивила поклонников, объявив, что стала мамой.

На ролике, которые Китти Спенсер поделилась в Instagram, мама и ее дочь запечатлены на пляже. Китти в белом купальнике держит малышку на руках. В подписи к ролику она пишет:

"Для меня радость всей жизни быть твоей мамой, малышка. Я люблю тебя безоговорочно Поздравляю с Днем матери тех, кто празднует сегодня ".

Напомним, в июле 2021 года леди Китти вышла замуж за бизнесмена Майкла Льюиса. О беременности Китти Спенсер ничего не рассказывала, поэтому не известно, она родила сама или воспользовалась услугами суррогатной матери.

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