В РФ 9 мая будут праздновать День победы во Второй мировой войне / © Associated Press

Реклама

Наиболее оптимальной для Сил обороны была бы задача ударов по тем базам, где российские военные вместе с техникой осуществляли тренировку парада до 9 мая. Однако и ударить по Красной площади во время проведения парада можно.

Об этом заявил пилот-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Radio NV.

«Оптимальный вариант, конечно, нанести удар не 9 мая по Красной площади, а выполнить уничтожение российской техники, российских военнослужащих, которые будут тренироваться (перед парадом). У них есть несколько баз тренировки. За несколько дней до 9 мая проходят тренировки этого парада. Там четко работают только военные, потому это в чистом виде легче», — сказал эксперт.

Реклама

Напомним:

Правительство Путина пригласило лидеров Китая, Индии и Бразилии, а также стран ЕС — Словакии и Сербии — посетить 9 мая парад в Москве.

Европейский Cоюз дал указание странам-кандидатам не участвовать в торжествах в Москве, посвященных празднованию 9 мая.

Украина просит чиновников ЕС приехать 9 мая в Киев. Визит европейских лидеров должен стать демонстрацией дипломатической силы против ежегодного военного парада победы Путина в Москве. В этот же день президент Владимир Зеленский хочет принять лидеров так называемой «коалиции решительных».