У РФ 9 травня святкуватимуть День перемоги у Другій світовій війні / © Associated Press

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Найбільш оптимальним для Сил оборони було б завдання ударів по тих базах, де російські військові разом з технікою здійснювати тренування параду до 9 травня. Однак і вдарити по Красній площі під час проведення параду можливо.

Про це заявив пілот-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі Radio NV.

«Оптимальний варіант, звичайно, завдати удару не 9 травня по Красній площі, а виконати знищення російської техніки, російських військовослужбовців, які тренуватимуться (перед парадом). У них є кілька баз для тренування. За кілька днів до 9 травня відбуваються тренування цього параду. Там чітко працюють тільки військові, тому це в чистому вигляді легше», — сказав експерт.

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Нагадаємо:

Уряд Путіна запросив лідерів Китаю, Індії та Бразилії, а також країн ЄС — Словаччини та Сербії — відвідати 9 травня парад в Москві.

Європейський Cоюз дав вказівку країнам-кандидатам не брати участі в урочистостях у Москві, що присвячені святкуванню 9 травня.

Україна просить посадовців ЄС приїхати 9 травня до Києва. Візит європейських лідерів має стати демонстрацією дипломатичної сили проти щорічного військового параду перемоги Путіна в Москві. Цього ж дня президент Володимир Зеленський хоче прийняти лідерів так званої «коаліції рішучих».