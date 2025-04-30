Решится ли Украина на удар по Москве на 9 мая – ответ эксперта

Красная площадь, Москва. / © Associated Press

Реклама

Украина не планирует никаких атак на Москву во время военного парада 9 мая, в частности, на Красную площадь. Причина — присутствие лидера Китая Си Цзиньпина, что делает какие-либо действия такого характера дипломатически нежелательными.

Об этом заявил международный эксперт Андрей Романюк в комментарии "Эспрессо".

"Однозначно, что Украина не будет обстреливать Красную площадь в Москве 9 мая. Поскольку там присутствует глава Китая Си Цзиньпин, и Украина никогда не пойдет на обострение международных отношений с Пекином", - подчеркнул эксперт.

Реклама

По словам Романюка, любые действия, которые Китай мог бы воспринять как враждебные, чреваты серьезными последствиями для Киева, в частности риском потери остатков китайского нейтралитета.

"Это не в наших интересах, чтобы Китай воспринял это как враждебное действие Украины и перешел на сторону России, имея теперь оправдание", - отметил эксперт, добавив, что и без того Китай "поставляет России оружие", а "на отдельных направлениях уже присутствуют китайские военнослужащие".

По мнению Романюка, возможный удар по столице РФ в этот день был бы трактован международным правом как акт агрессии, который бы поставил Киев в крайне невыгодное положение на дипломатической арене.