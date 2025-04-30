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В России вспыхнул пожар на военных складах (видео)
Пожар в воинской части растянулся на километры. С огнем в Забайкалье сражались авиация и пожарный поезд.
В России в Забайкалье 28 апреля возник пожар в воинской части у села Большая Тура в Каримском районе. Военные не пускали туда даже местных чиновников.
Об этом сообщили российские средства массовой пропаганды.
Детали о пожаре и его ликвидации рассказал глава района Алексей Сидельников.
«Техзона горит, участвуют силы и военных и наши, но военная часть нас туда не пускает, по большому счету. Километра два горит, должно быть, ветер дует. Военные склады — там запасы горюче-смазочных материалов, еще какие-то запасы«, — заявил Сидельников.
Огонь в воинской части тушили авиация и пожарный поезд.
К вечеру глава села Большая Тура Светлана Зимина заявила, что пожар локализован.
«Локолизовали. Осталось немного, резина с краю горит. Все под контролем, здесь все главы на месте, начальник пожарной охраны, глава района», — сказала Зимина.
Удалось ли с того времени потушить огонь окончательно, не сообщается.
Напомним, в ночь на 20 апреля Россию атаковали беспилотники: в трех аэропортах действовали ограничения, а в городе Муром возник масштабный пожар.