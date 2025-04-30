ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
259
Время на прочтение
1 мин

В Швеции неизвестный устроил стрельбу: есть погибшие

Швецию всколыхнула стрельба во время празднования Вальпургиевой ночи. Полиция разыскивает подозреваемого.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Полиция Швеции

Полиция Швеции / © Associated Press

В Швеции в городе Уппсала 29 апреля неизвестный устроил стрельбу, в которой погибли три человека. Стрелец мог сбежать с места событий на электроскутере.

Об этом сообщает Reuters.

Полиция расследует стрельбу как убийство. У правоохранителей нет информации о том, что это был террористический акт или преступление на почве ненависти.

«У нас есть информация, что один человек покинул место происшествия на электроскутере. Пока неизвестно, является ли это преступником, свидетелем или имеет какое-то отношение к инциденту», — сообщил представитель полиции.

Личности погибших еще не установлены. Правоохранители отказалась спекулировать по поводу мотивов убийств.

Министр юстиции Швеции Гуннар Строммер заявил, что его ведомство находится в тесном контакте с полицией и внимательно следит за развитием событий по делу.

«В центре Уппсалы произошел жестокий акт насилия… Это произошло в то время, когда во всем городе началась Вальпургиева ночь. Произошедшее чрезвычайно серьезное», — заявил Строммер.

Отметается, что в Швеции электроскутеры уже несколько раз использовались для побега после стрельбы между бандами. В Уппсале за последние 10 лет было много случаев стрельбы, связанной с бандами.

Напомним, 4 февраля в Швеции мужчина устроил стрельбу в образовательном центре Campus Risbergska в городе Эребру. Тогда погибли 10 человек. Стрелком оказался 35-летний Рикард Андерссон.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
259
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie