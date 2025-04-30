В Швеции неизвестный устроил стрельбу: есть погибшие

Полиция Швеции / © Associated Press

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В Швеции в городе Уппсала 29 апреля неизвестный устроил стрельбу, в которой погибли три человека. Стрелец мог сбежать с места событий на электроскутере.

Об этом сообщает Reuters.

Полиция расследует стрельбу как убийство. У правоохранителей нет информации о том, что это был террористический акт или преступление на почве ненависти.

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«У нас есть информация, что один человек покинул место происшествия на электроскутере. Пока неизвестно, является ли это преступником, свидетелем или имеет какое-то отношение к инциденту», — сообщил представитель полиции.

Личности погибших еще не установлены. Правоохранители отказалась спекулировать по поводу мотивов убийств.

Министр юстиции Швеции Гуннар Строммер заявил, что его ведомство находится в тесном контакте с полицией и внимательно следит за развитием событий по делу.

«В центре Уппсалы произошел жестокий акт насилия… Это произошло в то время, когда во всем городе началась Вальпургиева ночь. Произошедшее чрезвычайно серьезное», — заявил Строммер.

Отметается, что в Швеции электроскутеры уже несколько раз использовались для побега после стрельбы между бандами. В Уппсале за последние 10 лет было много случаев стрельбы, связанной с бандами.

Напомним, 4 февраля в Швеции мужчина устроил стрельбу в образовательном центре Campus Risbergska в городе Эребру. Тогда погибли 10 человек. Стрелком оказался 35-летний Рикард Андерссон.