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Официальный курс валют на 30 апреля: Нацбанк укрепил гривну
Доллар и евро подешевели.
Национальный банк Украины установил на среду, 30 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,56 грн/долл, то есть гривна укрепилась на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
«Официальный курс на 30 апреля 2025-го установлен на таком уровне: 41,5647 гривен за 1 доллар (-0,1794 грн)», — говорится в сообщении.
Официальный курс евро составляет 47,284 грн за 1 евро (-0,1081 грн).
На межбанке сегодня курс упал на 10 копеек до 41,56-41,65 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня.
На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек — до 41,85 грн.
Ранее эксперт сообщил, что в мае ситуация на валютном рынке Украины будет зависеть от ряда прямых и опосредованных экономических, геополитических и военных факторов.