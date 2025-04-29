Зачем Путину перемирие на 9 мая: Жданов объяснил коварный замысел диктатора

Владимир Путин, Олег Жданов / © ТСН

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Президент России Владимир Путина объявил «перемирие» с полуночи на 8 мая до полуночи против 11 мая. В Кремле это объяснили «гуманитарными соображениями» в период Дня победы. Мол, РФ снова подтверждает, что «готова к мирным переговорам с Украиной без предварительных условий».

Президент Владимир Зеленский ответил на предложение Путина. Он назвал ее «очередной попыткой манипуляций», чтобы обеспечить тишину во время парада. По его словам, огонь должен быть прекращен «не на несколько дней, чтобы потом снова убивать».

Зачем Путину очередное «перемирие», как он может его использовать и чего ждать от страны-агрессорки на 9 мая — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Зачем России трое суток паузы

Олег Жданов объясняет: Путину нужна безопасность только во время парада на красной площади, чтобы в Москву приехали все иностранные гости.

«Ему нужно безопасность на день, чтобы все приехали. Например, такие гости как Си Цзиньпин (китайский лидер — ред.) — он колеблется ехать или не ехать. А так он гарантированно может приехать и принять участие в параде, который будет проводить Путин. Потому что российская система ПВО каждый день доказывает, что как только дроны прилетают, они все равно достигают цели. И бежать в бункер с красной площади вместе со своими гостями Путин не хочет», — говорит эксперт.

В то же время, долгосрочное перемирие, по мнению Олега Жданова, Путину не нужно.

«Кстати, обратите внимание, Стив Виткофф приехал в Москву, о чем-то договаривался при закрытых дверях в узком кругу — Путин, Дмитриев и Виткофф. Результатов никаких нет. Песков там что-то пытался сказать, что все в порядке. Кто вышел с заявлением от Кремля? Лавров. Партия войны снова вернулась, стала у руля. И Лавров выразил условия прекращения огня. Такое впечатление, что он ему дал листок, из которого Путин зачитывал 24 февраля 2022 года», — говорит Олег Жданов.

Почему Путин не требуется постоянное перемирие

Устойчивое перемирие Путину политически не выгодно, объясняет эксперт. По мнению Олега Жданова, если экономическая ситуация в России не усугубится, Россия вряд ли будет соглашаться на переговоры до осени 2025 года.

«Экономически — он или не понимает, или просто идет в а-банк и будет тянуть, пока не рухнет экономика. Зачем ему сейчас перемирие? Он понимает, что мы не сами придем на переговоры. Мы с Европой придем на переговоры. А Путин не справится на переговорах с Европой и с нами одновременно. Поэтому он понимает, что то, что он захватит, это его. Так что я думаю, что раньше осени, если экономическая ситуация в России не ухудшится, вряд ли Путин вообще будет соглашаться на переговоры. А трое суток — да», — говорит Олег Жданов.

Последствия «пасхального перемирия» для Украины

Он обращает внимание, как Путин использует так называемые «перемирия». Российский диктатор уже объявлял перемирие на Пасху, но обстрелы продолжались, хоть и с меньшей интенсивностью.

«Как нам оказалось „пасхальное перемирие“? Наша пехота умылась кровью на некоторых участках. За счет того, что русские и минные поля сняли и подвезли боеприпасы и провизию. И личный состав привезли. И еще на Покровском направлении, на некоторых участках заняли позиции вплотную к нашим», — говорит Олег Жданов.

По его мнению, это может повториться и в мае.

«Стопроцентно оно повторится. А еще Путин скажет: „Ну, видите ли, я хотел, 80 лет победы, парад, гости, а вот „Киевский режим“, как он нас называет постоянно, не хочет, чтобы мы память почтили. И он же будет давить на международное сообщество. Что это Вторая мировая война, дайте нам ее отпраздновать. Хотя этот же праздник, это память по погибшим — так, как цивилизованный мир отмечает», — говорит эксперт.

Будет ли массированный обстрел Украины 9 мая

По мнению Олега Жданова, Россия вряд ли устроит массированный обстрел Украины на 9 мая. Впрочем, такая вероятность есть.

«Гибель генерала Москалика — если это наша работа, то тогда да, тогда можем ожидать повторения массированных ударов, в том числе и праздников. А если это война башен Кремля, нет, и это была показательная казнь в плане управления Генеральным штабом со стороны Кремлевской администрации. И вы смотрите, после гибели Москалика, что сделал Герасимов? И бегом побежал в бункер докладывать, что у него все победы. И Курскую область он освободил, и на фронте все у него в порядке. Вот я смотрю российских Z-военкоров, так они „наступают“ там по всем фронтам. Так что варианта два», — считает эксперт.

Нужно ли Украине короткое «перемирие»

Короткое «перемирие», которое предлагает Путин на 8-11 мая, вряд ли может быть выгодно Украине, говорит Олег Жданов.

«Дело в том, что мы сегодня сидим в глухой обороне и мы не выходим так, как это сделали россияне — подняли белое знамя и ушли, якобы собирали своих погибших. Там все заминировано и в первую очередь нами заминировано. И это же не те мини-поля, которые относятся по формуляру и там четко можно пройти, зная, как расставлены мины. Это же в основном минирование сбросами, из дронов. А здесь, вы понимаете, теория вероятности… Ну и мы не практикуем таких выходов, чтобы не подвергать нашу пехоту опасности быть казненным или пораженными россиянами, теми же снайперами. Потом уже никто ничего не докажет», — считает эксперт.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие до 9 мая, когда в стране будут праздновать 80-ю годовщину победы во Второй мировой войне.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва согласится на «безусловное перемирие» и прекращение огня, но по гарантиям, что оно не будет использовано для усиления ВСУ и при полном прекращении поставок оружия.