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В Кремле сделали заявление о переговорах с Украиной
В РФ заявляют, что готовы к началу прямых переговоров с Украиной.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры «должны состояться без предварительных условий».
Об этом сообщает российское издание «ТАСС».
«РФ выступает за начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий», — говорится в сообщении.
Напомним, недавно Лавров говорил о том, что полное прекращение огня в Украине может произойти только при соблюдении ряда требований.
Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что агрессор Россия якобы ждет от Киева сигнала о возобновлении прямых переговоров.
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