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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Кремле сделали заявление о переговорах с Украиной

В РФ заявляют, что готовы к началу прямых переговоров с Украиной.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров / © Associated Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры «должны состояться без предварительных условий».

Об этом сообщает российское издание «ТАСС».

«РФ выступает за начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий», — говорится в сообщении.

Напомним, недавно Лавров говорил о том, что полное прекращение огня в Украине может произойти только при соблюдении ряда требований.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что агрессор Россия якобы ждет от Киева сигнала о возобновлении прямых переговоров.

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