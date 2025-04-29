В Кремле сделали заявление о переговорах с Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров / © Associated Press

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры «должны состояться без предварительных условий».

Об этом сообщает российское издание «ТАСС».

«РФ выступает за начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий», — говорится в сообщении.

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Напомним, недавно Лавров говорил о том, что полное прекращение огня в Украине может произойти только при соблюдении ряда требований.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что агрессор Россия якобы ждет от Киева сигнала о возобновлении прямых переговоров.

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