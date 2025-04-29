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Ряд смертей: в результате блекаута в Европе сообщили о гибели людей
Полиция расследует смерть людей после отключения электроэнергии в Испании.
В Испании в результате блекаута 28 апреля погибли по меньшей мере пять человек.
Об этом говорится в ряде западных СМИ, в частности The Times.
Жители Испании погибли в результате масштабного отключения света: от пожара, из-за отравления угарным газом, отключения кислородного концентратора.
Так, в городе Альсира в Валенсии умерла 46-летняя женщина, которая находилась дома и пользовалась кислородным концентратором из-за проблем с легкими. Во время внезапного обесточивания аппарат прекратил работу, и женщина, не получив необходимую терапию, погибла.
В Мадриде, в районе Карабанчель, из-за пожара, вызванного свечой, погиб мужчина.
В городе Табоадела в Галисии погибли три человека — супруги и их сын, вероятно, из-за отравления угарным газом Полиция выясняет, причиной ли стала неисправность генератора или другого устройства.
Напомним, Европа приходит в себя от невиданного блекаута 28 апреля. Почти полностью удалось возобновить поставки электроэнергии в Португалии, Франции и Испании.
Из-за отсутствия света было полностью парализовано авиасообщение, движение по железной дороге, из-за неработающих светофоров возникли проблемы на дорогах.
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