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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Будут ли выключать свет украинцам летом — эксперт назвал четыре сценария

Летний период может пройти без проблем с энергоснабжением, если этому будет способствовать ситуация безопасности.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Дефицит электронергии будет

Дефицит электронергии будет / © pixabay.com

В Украине количество отключений уменьшилось: у системы нет значительных нагрузок ни из-за жары, ни из-за холода. Однако отключений, похоже, не избежать.

В эфире КИЕВ24 Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова назвал 4 фактора, от которых зависит ситуация в энергосистеме Украины.

Первый, основной фактор — это, прежде всего, вывод атомных блоков в ремонт.

«Одновременно летом могут находиться в ремонте 3-4 блока, а это значит, что более 3 ГВт у нас не будет дополнительно в системе. Это серьезная проблема», — сказал он.

Второй фактор, который повлияет на ситуацию, — это температурный режим. От него зависит, насколько будет нагружена система.

Третий фактор — это, насколько сможет администрация США заставить Россию не наносить удары по энергетической инфраструктуре.

Четвертый фактор будет влиять на состояние энергосистемы — возможность импорта электрической энергии в случае дефицита.

Напомним, 18 апреля враг нанес удар по энергетической инфраструктуре в Сумской области.

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