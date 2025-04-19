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Будут ли выключать свет украинцам летом — эксперт назвал четыре сценария
Летний период может пройти без проблем с энергоснабжением, если этому будет способствовать ситуация безопасности.
В Украине количество отключений уменьшилось: у системы нет значительных нагрузок ни из-за жары, ни из-за холода. Однако отключений, похоже, не избежать.
В эфире КИЕВ24 Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова назвал 4 фактора, от которых зависит ситуация в энергосистеме Украины.
Первый, основной фактор — это, прежде всего, вывод атомных блоков в ремонт.
«Одновременно летом могут находиться в ремонте 3-4 блока, а это значит, что более 3 ГВт у нас не будет дополнительно в системе. Это серьезная проблема», — сказал он.
Второй фактор, который повлияет на ситуацию, — это температурный режим. От него зависит, насколько будет нагружена система.
Третий фактор — это, насколько сможет администрация США заставить Россию не наносить удары по энергетической инфраструктуре.
Четвертый фактор будет влиять на состояние энергосистемы — возможность импорта электрической энергии в случае дефицита.
Напомним, 18 апреля враг нанес удар по энергетической инфраструктуре в Сумской области.