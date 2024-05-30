Фактически производимая электроэнергия продается по цене нуль, — Фурса

Действующий тариф на свет покрывает только стоимость доставки электроэнергии и вопрос его повышения актуален на фоне разрушений гидроэлектростанций.

Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

«Тарифы должны быть подняты. Сейчас парадоксальная история. У нас сейчас тарифы на свет покрывают исключительно доставку электроэнергии, когда мы говорим о тарифах для населения. То есть, де-факто продаваемая электроэнергия продается по цене ноль», — сказал он.

Фурса подчеркнул, что без поднятия тарифа в будущем у нас также будет дефицит электроэнергии из-за неэкономного потребления, которое связано с очень дешевым электричеством.

«Поднятие тарифов очень актуально, особенно на фоне разрушений ГЭСов преимущественно, которые нужно восстанавливать. На это нужно брать деньги», – подчеркнул эксперт.

Ранее член парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк рассказал, что стоимость электроэнергии для населения могут поднять до 5 грн/кВт-ч, чтобы привлечь средства в строительство новых генерирующих мощностей.