Фактично вироблена електроенергія продається по ціні нуль, - Фурса

Чинний тариф на світло покриває тільки вартість доставки електроенергії і питання його підвищення є актуальним на тлі руйнувань гідроелектростанцій.

Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

«Тарифи мають бути піднятими. Зараз парадоксальна історія. У нас зараз тарифи на світло покривають виключно доставку електроенергії, коли ми говоримо про тарифи для населення. Тобто, де-факто електроенергія, яка продається, продається по ціні нуль», - сказав він.

Фурса наголосив, що без підняття тарифу в майбутньому ми також матимемо дефіцит електроенергії через неекономне споживання, яке пов’язане з дуже дешевою електрикою.

«Підняття тарифів є дуже актуальним, особливо на тлі руйнувань ГЕСів переважно, які треба відновлювати. На це треба брати гроші», - підкреслив експерт.

Раніше член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів, що вартість електроенергії для населення можуть підняти до 5 грн/кВт-г, щоб залучити кошти у будівництво нових генеруючих потужностей.