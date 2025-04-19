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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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77
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Чи вимикатимуть світло українцям влітку — експерт назвав чотири сценарії

Літній період може минути без проблем з енергопостачанням, якщо цьому сприятиме безпекова ситуація.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дефіцит електронергії буде

Дефіцит електронергії буде / © pixabay.com

В Україні кількість відключень зменшилась: система не має значних навантажень ні через спеку, ні через холод. Однак відключень, схоже, не уникнути.

В етері КИЇВ24 Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова назвав 4 фактори від яких залежить ситуація в енергосистемі України.

Перший, основний фактор — це насамперед вивід атомних блоків в ремонт.

«Одночасно влітку можуть бути в ремонті 3-4 блоки, а це означає, що понад 3 ГВт в нас не буде додатково в системі. Це серйозна проблема», — сказав він.

Другий фактор, який вплине на ситуацію — це температурний режим. Від нього залежить наскільки буде навантажена система.

Третій фактор — це наскільки зможе адміністрація США змусити Росію не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі.

Четвертий чинник впливатиме на стан енергосистеми — це можливість імпорту електричної енергії в разі дефіциту.

Нагадаємо, 18 квітня ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі в Сумській області.

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