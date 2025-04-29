- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 249
- Час на прочитання
- 1 хв
У Кремлі зробили заяву про переговори з Україною
У РФ заявляють, що готові до початку прямих переговорів з Україною.
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що переговори «мають відбутися без попередніх умов».
Про це повідомляє російське видання «ТАСС».
«РФ виступає за початок прямих переговорів з Україною без попередніх умов», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно Лавров говорив про те, що повне припинення вогню в Україні може відбутися лише за дотримання низки вимог.
Раніше, речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що агресорка Росія нібито чекає від Києва на сигнал про поновлення прямих переговорів.
Читайте також:
Стратегія Путіна щодо Трампа і мирних переговорів: експерт розкрив плани Кремля
Лавров із Путіним знущаються з Трампа: Портников розкрив реальні наміри Кремля