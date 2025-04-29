У Кремлі зробили заяву про переговори з Україною

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров / © Associated Press

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що переговори «мають відбутися без попередніх умов».

Про це повідомляє російське видання «ТАСС».

«РФ виступає за початок прямих переговорів з Україною без попередніх умов», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, нещодавно Лавров говорив про те, що повне припинення вогню в Україні може відбутися лише за дотримання низки вимог.

Раніше, речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що агресорка Росія нібито чекає від Києва на сигнал про поновлення прямих переговорів.

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