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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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249
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У Кремлі зробили заяву про переговори з Україною

У РФ заявляють, що готові до початку прямих переговорів з Україною.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров / © Associated Press

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що переговори «мають відбутися без попередніх умов».

Про це повідомляє російське видання «ТАСС».

«РФ виступає за початок прямих переговорів з Україною без попередніх умов», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Лавров говорив про те, що повне припинення вогню в Україні може відбутися лише за дотримання низки вимог.

Раніше, речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що агресорка Росія нібито чекає від Києва на сигнал про поновлення прямих переговорів.

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