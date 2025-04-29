Навіщо Путіну перемир’я на 9 травня: Жданов розтлумачив підступний задум диктатора

Володимир Путін, Олег Жданов / © ТСН

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Президент Росії Володимир Путіна оголосив «перемир’я» з опівночі на 8 травня до опівночі проти 11 травня. У Кремлі пояснили це «гуманітарними міркуваннями» у період Дня перемоги. Мовляв, РФ знову підтверджує, що «готова до мирних переговорів з Україною без попередніх умов».

Президент Володимир Зеленський відповів на пропозицію Путіна. Він назвав її «черговою спробою маніпуляцій», щоб забезпечити тишу під час параду. За його словами, вогонь має бути припинений «не на кілька днів, щоб потім знову вбивати».

Навіщо Путіну чергове «перемир’я», як він може його використати та чого чекати від країни-агресорки на 9 травня — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Навіщо Росії три доби паузи

Олег Жданов пояснює: Путіну потрібна безпека лише під час параду на червоній площі, щоб до Москви приїхали всі іноземні гості.

«Йому потрібно безпека на день, щоб усі приїхали. Наприклад, такі гості як Сі Цзіньпін (китайський лідер — ред.) — він вагається їхати чи не їхати. А так він гарантовано може приїхати і взяти участь у параді, який буде проводити Путін. Тому що російська система ППО кожного дня доводить, що як тільки дрони прилітають, вони все одно досягають цілі. І тікати в бункер з Червоної площі разом зі своїми гостями Путін не хоче.

Водночас довгострокове перемир’я, на думку Олега Жданова, Путіну не потрібно.

«До речі, зверніть увагу, Стів Віткофф приїхав до Москви, про щось домовлявся при зачинених дверях у вузькому колі — Путін, Дмитрієв і Віткофф. Результатів ніяких немає. Пєсков там щось там намагався сказати, що все гаразд. Хто вийшов з заявою від Кремля? Лавров. Партія війни знов повернулася, стала у руля. І Лавров висловив умови припинення вогню. Таке враження, що він йому листок дали, з якого Путін зачитував 24 лютого 2022 року», — каже Олег Жданов.

Чому Путін не потрібне стале перемир’я

Стале перемир’я Путіну політично не вигідне, пояснює експерт. На думку Олега Жданова, якщо економічна ситуація в Росії не погіршиться, Росія навряд чи буде погоджуватися на перемовини до осені 2025 року.

«Економічно — він або не розуміє, або він просто іде в а-банк і буде тягнути, поки не рухне економіка. Він не оговтається. А політично — навіщо йому зараз перемир’я? Він розуміє, що ми ж не самі прийдемо на перемовини. Ми з Європою прийдем на перемовини. А Путін не справиться на перемовинах з Європою і з нами одночасно. Тому він розуміє, що те, що він захопить, це його. Так що я думаю, що раніше осені, якщо економічна ситуація в Росії не погіршиться, навряд чи Путін взагалі буде погоджуватися на перемовини. А три доби — так», — каже Олег Жданов.

Наслідки «великоднього перемир’я» для України

Він звертає увагу, як Путін використовує так звані «перемир’я». Російський диктатор вже оголошував перемир’я на Великдень, але обстріли тривали, хоч і з меншою інтенсивністю.

«Як нам аукнулось „великоднє перемир’я“? Наша піхота вмилася кров’ю на деяких ділянках. За рахунок того, що росіяни і мінні поля познімали і підвезли боєприпаси і провізію. І особовий склад привезли. І ще на Покровському напрямку, на деяких ділянках зайняли позиції впритул до наших», — каже Олег Жданов.

На його думку, це може повторитися і в травні.

«Стовідсотково воно повториться. А а ще Путін скаже: „Ну, бачите, я ж хотів, 80 років перемоги, парад, гості, а от „Київський режим“, як він нас називає постійно, не хоче, щоб ми пам’ять вшанували. І він же буде тиснути на міжнародну спільноту. Що це ж Друга світова війна, то дайте нам її відсвяткувати. Хоча це ж не свято, це пам’ять за загиблими — так, як цивілізований світ відмічає», — каже експерт.

Чи буде масований обстріл України 9 травня

На думку Олега Жданова Росія навряд чи влаштує масований обстріл України на 9 травня. Втім, така вірогідність є.

«Загибель генерала Москалика — якщо це наша робота, то тоді так, тоді можемо чекати повторення масованих ударів, в тому числі і на свята.

А якщо це війна башен Кремля, то ні, і це була показова страта в плані керування Генеральним штабом з боку Кремлівської адміністрації. І ви ж дивіться, після загибелі Москалика, що зробив Герасимов? Аж бігом побіг в бункер доповідати, що в нього всі перемоги. І Курську область він звільнив, і на фронті все у нього гаразд. Он я дивлюсь російських Z-воєнкорів, так вони «наступають» там по всім фронтам. Так що варіанта два», — вважає експерт.

Чи потрібне Україні коротке «перемир’я»

Коротке «перемир’я», яке пропонує Путін на 8-11 травня, навряд чи може бути вигідне Україні, каже Олег Жданов.

“ Справа у тому, що ми сьогодні сидимо в глухій обороні і ми не виходимо так, як це зробили росіяни — підняли білий прапор і пішли, начебто збирали своїх загиблих. Там все заміновано і в першу чергу нами заміновано. І це ж не ті міні-поля, які ставляться по формуляру і там чітко можна пройти, знаючи, як розставлені міни. Це ж в основному мінування скидами, з дронів. А тут, ви ж розумієте, теорія ймовірності… Ну і ми не практикуємо таких виходів, щоб не піддавати нашу піхоту небезпеці бути страченим чи ураженими росіянами, тими ж снайперами. Потім вже ж ніхто нічого не доведе», — вважає експерт.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін оголосив перемир’я до 9 травня, коли в країні святкуватимуть 80-ту річницю перемоги у Другій світовій війні.

Напередодні очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що Москва погодиться на «безумовне перемир’я» і припинення вогню, але за гарантій, що воно не буде використане для посилення ЗСУ і за умови повного припинення постачання зброї.