Поминальним хлібом годували свиней: у Мережі обурені цвинтарними збирачами (фото, відео)

На вокзалах великих міст помітили жінок та чоловіків, які везли після поминальних днів мішки із зібраними на кладовищах солодощами / © ТСН

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Після Великодня та поминальних днів у соцмережах набуло резонансу відео, на якому пасажир потяга, який прямував з Києва на Закарпаття, зафільмував те, як жінки з молодиками завантажували у вагон мішки з солодощами та пасками.

За словами автора відео, все це зайняло одразу декілька полиць у вагоні, а зібрано було на столичних кладовищах. Такий висновок автор зробив, побачивши в одному з мішків цукерки різних марок і вочевидь набраних із різних місць.

Після того, як допис про це з’явився у соцмережах, його, як і низку аналогічних, прокоментували сотні українців.

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Одні висловили неабияке обурення через те, що десятки кілограмів солодощів збирачі забрали навряд чи для того, щоб пом’янути померлих, а дехто взагалі розповів, що знає випадки, коли поминальний хліб забирають годувати свиней, а цукерки використовують замість цукру для виготовлення самогону та інших домашніх алкогольних напоїв.

Дата публікації 18:10, 29.04.25 Кількість переглядів 26 В мережі показали, як після поминальних днів з київських кладовищ везуть солодощі

Ще низка дописувачів висловили думку, що зазвичай забирають ті, у кого багатодітні сім’ї і, мовляв, нехай краще з’їдять люди, ніж мурахи.

Допис в соцмережі під постом про мішки цукерок з кладовищ. Скріншот

Допис із соцмережі, де українці висловили свої думки про збір солодощів на цвинтарях. Скріншот.

Українці припускають, куди потрапляють цукерки з кладовищ. Скріншот із соцмереж

Мешканці Ужгорода, куди прямував потяг, зафільмований на відео, в коментарі для ТСН.ua розповіли, що жодного разу не бачили, щоб ці збирачі десь продавали б з рук ці солодощі.

«Є така думка, що ці жінки та чоловіки їдуть на кладовища збирати солодощі для себе, тому що це зазвичай дуже багатодітні сім’ї. Їм навіть дорога окуповується, тому що можуть мати якісь пільги як багатодітні родини», — розповіла нам мешканка Ужгорода Катерина.

Що каже релігієзнавець

Водночас релігієзнавець, доктор філософських наук Олександр Бродецький в коментарі для ТСН.ua розповів наступне: «Релігія та релігійність завжди ширші, ніж церковні канони і догмати. Люди (які залишають солодощі на могилках — Ред.) хочуть емоційної співпричетності до того, у що вони вірять».

Та продовжує: «Якщо вони приходять на могили померлих родичів і вірять в те, що їхні душі десь там існують, в раю, в потойбіччі, то їм хочеться якоїсь комунікації. Такої, яка б десь нагадувала те, як це було при їхньому житті. А для людей найбільш цінним зазвичай буває зібратися, розділити спільний стіл, поспілкуватися. Те, що таке практикується, з моєї точки зору, це відголоски звичайної людської традиції, звички. Це форма спілкування. Інша річ — як на це дивиться церква».

За словами експерта, православна, католицька церкви вважають, що в цьому (залишенні їжі на кладовищі — Ред.) якоїсь обов’язкової потреби немає.

«З точки зору церкви все духовне — це духовне. Найголовніше згадати в думках, в серці про померлих, помолитися, звернутися до священика. Це не значить, що всі священики кажуть, що залишати писанку чи пасочку на могилі — погано. Якщо це не в міру, якщо це переходить в пияцтво, банкети, а буває і таке, то церква це навіть критикує сильно», — каже Олександр Бродецький.

Коментуючи безпосередньо відео, на якому група людей завантажує мішки із зібраними солодощами у вагон потяга, Олександр Бродецький каже так: «Як людина і релігієзнавець можу сказати, що це, звичайно, викликає навіть обурення. Цинізм. У ці речі (залишені на могилках солодощі — Ред.) люди вкладають те, що пов’язано з їхніми почуттями».

Раніше повідомлялось про те, що археологи знайшли під храмом Гробу Господнього.

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