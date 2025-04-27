Провідна неділя 2025: головні заборони та народні прикмети

Кладовище / © Pixabay

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У 2025 році Провідна неділя припадає на 27 квітня. У цей особливий день християни вшановують пам’ять покійних родичів і близьких. Люди моляться за упокій душ померлих, відвідують кладовища, приводять до ладу могили та запалюють свічки в пам’ять про тих, хто відійшов у вічність.

Однак у цей день вірянам слід бути обережними і пам’ятати про певні заборони, яких потрібно дотримуватися, щоб не накликати на себе біду та не порушити святість моменту.

Про це пише LifeStyle24.

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Що заборонено робити у Провідну неділю

Не слід починати важливі нові справи чи приймати серйозні рішення.

Варто утриматися від обговорення своїх планів із іншими.

Бажано не брати на кладовище маленьких дітей та вагітних жінок.

Категорично заборонено приносити на могили штучні квіти та пластикові вінки.

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто цього потребує.

Слід уникати важкої фізичної праці цього дня.

Не варто вживати алкоголь чи переїдати, особливо на кладовищі.

Споживання їжі безпосередньо на місцях поховання вважається недопустимим.

Забороняється вмикати гучну музику чи розважатися на цвинтарі.

Народні прикмети на Провідну неділю

Вмивання джерельною водою у цей день обіцяє достаток і благополуччя на цілий рік.

Якщо обережно обмити ікони чистою джерельною водою, в дім прийдуть щастя та злагода.

Ті дівчата та юнаки, які не підуть до церкви у Провідну неділю, ризикують залишитися без пари до наступного року.

Якщо під час поминального дня піде дощ, вважається, що душа когось із покійних досі страждає.

Щира ранкова молитва у цей день принесе довге та щасливе життя.

Провідна неділя — це час тиші, пам’яті та молитви, коли варто згадувати близьких, берегти спокій та підтримувати один одного добрими справами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що поліція закликала українців бути обережними під час відвідування цвинтарів у поминальні дні.