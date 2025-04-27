Проводы 2025: главные запреты и народные приметы

Кладбище / © Pixabay

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В 2025 году Проводы приходятся на 27 апреля. В этот особый день христиане чтят память усопших родственников и близких. Люди молятся за упокой душ умерших, посещают кладбища, приводят в порядок могилы и зажигают свечи в память о тех, кто отошел в вечность.

Однако в этот день верующим следует соблюдать осторожность и помнить об определенных запретах, которые нужно соблюдать, чтобы не навлечь на себя беду и не нарушить святость момента.

Об этом пишет LifeStyle24 .

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Что запрещено делать

Не следует начинать важных новых дел или принимать серьезные решения.

Следует воздержаться от обсуждения своих планов с другими.

Желательно не брать на кладбище маленьких и беременных женщин.

Категорически запрещено приносить на могилы искусственные цветы и пластиковые венки.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Следует избегать тяжелого физического труда в этот день.

Не стоит употреблять алкоголь или переедать, особенно на кладбище.

Употребление пищи непосредственно на местах захоронения считается недопустимым.

Запрещается включать громкую музыку или развлекаться на кладбище.

Народные приметы

Умывание родниковой водой в этот день обещает обилие и благополучие на целый год.

Если осторожно обмыть иконы чистой водой, в дом придут счастье и согласие.

Те девушки и юноши, которые не пойдут в церковь в Ведущее воскресенье, рискуют остаться без пары до следующего года.

Если во время поминального дня пойдет дождь, считается, что душа кого-то из усопших до сих пор страдает.

Искренняя утренняя молитва в этот день принесет долгую и счастливую жизнь.

Проводы – это время тишины, памяти и молитвы, когда следует вспоминать близких, беречь покой и поддерживать друг друга добрыми делами.

Напомним, ранее мы писали о том, что полиция призвала украинцев осторожничать во время посещения кладбищ в поминальные дни.