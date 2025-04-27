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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Проводы 2025: главные запреты и народные приметы

В Воскресное воскресенье верующие посещают кладбища, молятся и вспоминают тех, кто отошел в вечность.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Кладбище

Кладбище / © Pixabay

В 2025 году Проводы приходятся на 27 апреля. В этот особый день христиане чтят память усопших родственников и близких. Люди молятся за упокой душ умерших, посещают кладбища, приводят в порядок могилы и зажигают свечи в память о тех, кто отошел в вечность.

Однако в этот день верующим следует соблюдать осторожность и помнить об определенных запретах, которые нужно соблюдать, чтобы не навлечь на себя беду и не нарушить святость момента.

Об этом пишет LifeStyle24 .

Что запрещено делать

  • Не следует начинать важных новых дел или принимать серьезные решения.

  • Следует воздержаться от обсуждения своих планов с другими.

  • Желательно не брать на кладбище маленьких и беременных женщин.

  • Категорически запрещено приносить на могилы искусственные цветы и пластиковые венки.

  • Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

  • Следует избегать тяжелого физического труда в этот день.

  • Не стоит употреблять алкоголь или переедать, особенно на кладбище.

  • Употребление пищи непосредственно на местах захоронения считается недопустимым.

  • Запрещается включать громкую музыку или развлекаться на кладбище.

Народные приметы

  • Умывание родниковой водой в этот день обещает обилие и благополучие на целый год.

  • Если осторожно обмыть иконы чистой водой, в дом придут счастье и согласие.

  • Те девушки и юноши, которые не пойдут в церковь в Ведущее воскресенье, рискуют остаться без пары до следующего года.

  • Если во время поминального дня пойдет дождь, считается, что душа кого-то из усопших до сих пор страдает.

  • Искренняя утренняя молитва в этот день принесет долгую и счастливую жизнь.

Проводы – это время тишины, памяти и молитвы, когда следует вспоминать близких, беречь покой и поддерживать друг друга добрыми делами.

Напомним, ранее мы писали о том, что полиция призвала украинцев осторожничать во время посещения кладбищ в поминальные дни.

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