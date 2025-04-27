На кордоні між Південною Кореєю та КНДР сталася стрілянина: яка причина

Солдат випадково вистрелив з кулемета К6 в бік КНДР з демілітаризованої зони / © Associated Press

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Військовослужбовець Південної Кореї випадково відкрив вогонь із кулемета на демаркаційній лінії в бік КНДР. Сеул поінформував Пхеньян про інцидент.

Про це повідомляє Yonhap.

Зазначається, що випадок стрілянини стався вранці в середу, 23 квітня, у демілітаризованій зоні, яка розділяє «дві Кореї» в окрузі Чеорвон, приблизно за 70 кілометрів на північ від Сеула.

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Солдат помилково випустив одну чергу з великокаліберного кулемета K6 зі сторожового поста в районі кордону.

Військові чиновники Південної Кореї розповіли, що після цього вони увімкнули трансляцію, щоб негайно повідомити Північну Корею про інцидент.

Також чиновники південнокорейських ЗС озвучили припущення, що кулі після стрілянини не досягли сторони Північної Кореї, оскільки фіксували сліди набоїв у укріплених дверях, які могли їх сповільнити.

Крім того, у Збройних силах Південної Кореї заявили, що поки не виявили жодних незвичайних ознак військової діяльності з боку КНДР.

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що Північна Корея будує атомний підводний човен, який може бути оснащений стратегічними керованими ракетами з ядерними боєголовками. Корабельню, на якій відбувається будівництво, відвідав північнокорейський лідер Кім Чен Ин.