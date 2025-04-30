Поминальным хлебом кормили свиней: в Сети возмущены кладбищенскими собирателями (фото, видео)

На вокзалах больших городов заметили женщин и мужчин, которые везли после поминальных дней мешки с собранными на кладбищах сладостями / © ТСН

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После Пасхи и поминальных дней в соцсетях приобрело резонанс видео, на котором пассажир поезда, следовавшего из Киева в Закарпатье, запечатлел то, как женщины с мужчинами загружали в вагон мешки со сладостями и пасхами. По словам автора видео, все это заняло сразу несколько полок в вагоне, а собрано было на столичных кладбищах. Такой вывод автор сделал, увидев в одном из мешков конфеты разных марок и очевидно собранных из разных мест.

После того, как сообщение об этом появилось в соцсетях, его, как и ряд аналогичных, прокомментировали сотни украинцев.

Одни выразили большое возмущение из-за того, что десятки килограммов сладостей собиратели забрали вряд ли для того, чтобы помянуть умерших, а один из пользователей рассказал, что знает случаи, когда поминальный хлеб забирают кормить свиней, а конфеты используют вместо сахара для изготовления самогона и других домашних алкогольных напитков.

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Дата публикации 18:10, 29.04.25 Количество просмотров 26 В Сети показали, как после поминальных дней с киевских кладбищ везут сладости.

Еще ряд комментаторов высказали мнение, что обычно уносят те, у кого многодетные семьи и, мол, пусть лучше съедят люди, чем насекомые.

Сообщение в соцсети под постом о мешках конфет с кладбищ. Скриншот

Сообщение из соцсети, где украинцы высказали свои мысли о сборе сладостей на кладбищах. Скриншот.

Украинцы предполагают, куда попадают конфеты с кладбищ. Скриншот из соцсетей

Жители Ужгорода, куда направлялся поезд, снятый на видео, в комментарии для ТСН.ua рассказали, что ни разу не видели, чтобы эти собиратели где-то продавали бы с рук эти сладости.

«Есть такое мнение, что эти женщины и мужчины едут на кладбища собирать сладости для себя, потому что это обычно очень многодетные семьи. Им даже дорога окупается, потому что могут получать льготы как многодетные семьи», — рассказала нам жительница Ужгорода Екатерина.

Что говорит религиовед

В то же время религиовед, доктор философских наук Александр Бродецкий в комментарии для ТСН.ua рассказал следующее: «Религия и религиозность всегда шире церковных канонов и догматов. Люди (оставляющие сладости на могилках — Ред.) хотят эмоциональной сопричастности к тому, во что они верят».

И продолжает: «Если они приходят на могилы умерших родственников и верят в то, что их души где-то там существуют, в раю, в потустороннем мире, то им хочется какой-то коммуникации. Такой, которая где бы напоминала то, как это было при их жизни. А для людей наиболее ценным обычно бывает собраться, разделить общий стол, пообщаться. То, что такое практикуется, с моей точки зрения это отголоски обычной человеческой традиции, привычки. Это форма общения. Другое дело, как на это смотрит церковь».

По словам эксперта, православная, католическая церкви считают, что в этом (оставлении пищи на кладбище — Ред.) какой-либо обязательной необходимости нет.

«С точки зрения церкви все духовное — это духовное. Самое главное вспомнить мысленно, в сердце об умерших, помолиться, обратиться к священнику. Это не значит, что все священники говорят, что оставлять крашеное яйцо или пасочку на могиле — плохо. Если это не в меру, если это переходит в пьянство, банкеты, а бывает и такое, то церковь это даже сильно критикует», — говорит Александр Бродецкий.

Комментируя непосредственно видео, на котором группа людей загружает мешки с собранными сладостями в вагон поезда, Александр Бродецкий говорит: «Как человек и религиовед могу сказать, что это, конечно, вызывает даже возмущение. Цинизм. В эти вещи (оставленные на могилках сладости — Ред.) люди вкладывают то, что связано с их чувствами».

Ранее сообщалось о том, что археологи нашли под храмом Гроба Господня.

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