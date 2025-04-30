"Думали, что с ума сойдем!": жители Днепра рассказали о пережитой атаке

Атака на Днепр / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

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Жители Днепра рассказали о жалкой ночи 30 апреля. Они вспомнили, как были дома с родными и прятались от взрывов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Дата публикации 08:44, 30.04.25 Жители Днепра рассказали о пережитой атаке

По словам пострадавшей, у соседей все окна вылетели, а у нее на крыше дома лежит кусок железа. Доски, шишер – все разлетелось по территории.

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"Мы целые, но мы с ребенком думали, что с ума сойдем. Я с внуком была. Мы лежали, мы лежали, легли уже спать с ним. И мы увидели, что оно сначала засвистило, а потом вот этот огонь такой. Мы вскочили, а куда бегать? Нужно-то так, куда-то к стене, куда-то так, некуда. прижались под вешалку, залезли с ним и там сидели”, – рассказала женщина.

Когда все затихло, она вышла посмотреть, не прилетело ли во дворе.

"Нет, смотрю, и сараи стоят, все стоит на месте, а в другое окно глянула, уже пламя сияет. Ребенок сегодня в школу не может пойти, потому что его до сих порусят, мы на валерьянке сидим. Были взрывы, все было, но оно как-то было все так далеко, а вот это уже было первое. никому, не дай Бог. Я прошу Господа Бога, чтобы он вас всех хоронил, ребята.

Напомним, из-за ночной атаки россиян в Днепре погиб человек.