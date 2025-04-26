Что будет с курсом доллара до конца апреля: прогноз банкира

Курс доллара ожидается в диапазоне 41,1-41,6 гривен / © Associated Press

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В последние дни апреля и в начале мая рынок в Украине будет достаточно оживлен. Валютные изменения могут быть заметнее, чем в начале апреля.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

По его данным, сезон активности экспортеров завершится, спрос на межбанке вряд ли будет чрезмерным, ведь начинается сезон налоговых платежей.

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«Рынок ожидает, что 1 мая официальный курс будет находиться в диапазоне 41,2-41,6 грн/доллар. Таким образом, за первые 4 месяца официальный курс доллара может снизиться на 1-1,5% — со стартовых 42,02 грн до 41,6 грн», — сказал банкир.

Напомним, в НБУ сообщили, как торговые войны президента США Дональда Трампа окажут влияние на Украину.