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Що буде з курсом долара до кінця квітня: прогноз банкіра
У травні ситуація на валютному ринку України залежатиме від низки прямих та опосередкованих економічних, геополітичних і воєнних факторів.
Упродовж останніх днів квітня та на початку травня ринок в Україні буде досить жвавий. Валютні зміни можуть бути більш помітними, ніж на початку квітня.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.
За його даними, сезон активності експортерів завершиться, натомість попит на міжбанку навряд чи буде надмірним, адже розпочинається сезон податкових платежів.
«Ринок очікує, що на 1 травня офіційний курс перебуватиме в діапазоні 41,2-41,6 грн/долар. Таким чином, за перші 4 місяці року офіційний курс долара може знизитися на 1-1,5% — зі стартових 42,02 грн до 41,6 грн», — сказав банкір.
Нагадаємо, в НБУ повідомили, як торговельні війни президента США Дональда Трампа вплинуть на Україну. Ситуація на ринках залишається нестабільною через торговельні війни та невизначеність.