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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
84
Время на прочтение
1 мин

Паста с морепродуктами: простой рецепт

Эта паста придется по вкусу тем, кто любит блюда с морепродуктами. Готовится очень быстро, а продукты можно купить в любом супермаркете.

Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
182 ккал
Паста с морепродуктами

Паста с морепродуктами / © Credits

Паста получается нежной, со сливочным вкусом и ароматом морепродуктов.

Ингредиенты

лапша
300 г
морской коктейль
400 г
сыр твердый
100 г
сливки 20%
150 мл
чеснок
2 зубчика
оливковое масло
3 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. В кастрюле с водой отварите лапшу, согласно инструкции на упаковке, откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде.

  2. Сыр твердый натрите на мелкую терку.

  3. Морской коктейль выложите на сито и заранее разморозьте, чтобы ушла вся жидкость.

  4. На сковороде с оливковым маслом обжарьте слегка мелко нарезанный чеснок, добавьте коктейль, обжарьте две минуты, посолите, поперчите, влейте тонкой струйкой сливки, перемешайте, выложите лапшу, доведите до кипения, убавьте огонь до минимального и варите пять минут до загустения.

  5. Выложите на блюдо и посыпьте сыром.

Советы:

Сыр используйте любой.

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Дата публикации
Количество просмотров
84
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