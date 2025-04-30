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Паста с морепродуктами: простой рецепт
Эта паста придется по вкусу тем, кто любит блюда с морепродуктами. Готовится очень быстро, а продукты можно купить в любом супермаркете.
Паста получается нежной, со сливочным вкусом и ароматом морепродуктов.
Ингредиенты
- лапша
- 300 г
- морской коктейль
- 400 г
- сыр твердый
- 100 г
- сливки 20%
- 150 мл
- чеснок
- 2 зубчика
- оливковое масло
- 3 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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В кастрюле с водой отварите лапшу, согласно инструкции на упаковке, откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде.
Сыр твердый натрите на мелкую терку.
Морской коктейль выложите на сито и заранее разморозьте, чтобы ушла вся жидкость.
На сковороде с оливковым маслом обжарьте слегка мелко нарезанный чеснок, добавьте коктейль, обжарьте две минуты, посолите, поперчите, влейте тонкой струйкой сливки, перемешайте, выложите лапшу, доведите до кипения, убавьте огонь до минимального и варите пять минут до загустения.
Выложите на блюдо и посыпьте сыром.
Советы:
Сыр используйте любой.
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