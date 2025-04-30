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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
1 хв

Паста з морепродуктами: простий рецепт

Ця паста сподобається тим, хто любить страви з морепродуктами. Готується дуже швидко, а продукти можна купити в будь-якому супермаркеті.

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
182 ккал
Паста з морепродуктами

Паста з морепродуктами / © Credits

Паста виходить ніжною, з вершковим смаком та ароматом морепродуктів.

Інгредієнти

локшина
300 г
морський коктейль
400 г
сир твердий
100 г
вершки 20%
150 мл
часник
2 зубчики
оливкова олія
3 ст. л.
перець чорний мелений
сіль

  1. У каструлі з водою відваріть локшину, згідно з інструкцією на упакованні, відкиньте на друшляк і дайте стекти воді.

  2. Твердий сир натріть на дрібну тертку.

  3. Морський коктейль викладіть на сито і розморозьте заздалегідь, щоб вийшла вся рідина.

  4. На сковороді з оливковою олією обсмажте злегка дрібно нарізаний часник, додайте коктейль, обсмажте дві хвилини, посоліть, поперчіть, влийте тонким струменцем вершки, перемішайте, викладіть локшину, доведіть до кипіння, зменште вогонь до мінімального і варіть.

  5. Викладіть на блюдо та посипте сиром.

Поради:

Сир використовуйте будь-який.

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Дата публікації
Кількість переглядів
84
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