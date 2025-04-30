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Паста з морепродуктами: простий рецепт
Ця паста сподобається тим, хто любить страви з морепродуктами. Готується дуже швидко, а продукти можна купити в будь-якому супермаркеті.
Паста виходить ніжною, з вершковим смаком та ароматом морепродуктів.
Інгредієнти
- локшина
- 300 г
- морський коктейль
- 400 г
- сир твердий
- 100 г
- вершки 20%
- 150 мл
- часник
- 2 зубчики
- оливкова олія
- 3 ст. л.
- перець чорний мелений
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- сіль
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У каструлі з водою відваріть локшину, згідно з інструкцією на упакованні, відкиньте на друшляк і дайте стекти воді.
Твердий сир натріть на дрібну тертку.
Морський коктейль викладіть на сито і розморозьте заздалегідь, щоб вийшла вся рідина.
На сковороді з оливковою олією обсмажте злегка дрібно нарізаний часник, додайте коктейль, обсмажте дві хвилини, посоліть, поперчіть, влийте тонким струменцем вершки, перемішайте, викладіть локшину, доведіть до кипіння, зменште вогонь до мінімального і варіть.
Викладіть на блюдо та посипте сиром.
Поради:
Сир використовуйте будь-який.
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