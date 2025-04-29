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Водитель протаранил здание школы, погибли четыре ребенка
Внедорожник сначала наехал на людей возле школы, а затем въехал в здание.
В Чатеми, штат Иллинойс, мужчина на внедорожнике въехал в школьное здание, в результате чего погибли четыре девушки в возрасте от 4 до 18 лет, несколько человек получили травмы.
Об этом сообщает Bild.
По данным полиции, водитель сначала наехал на несколько человек возле школы, а затем на большой скорости врезался в стену здания, где находились дети и подростки. Трое погибших были сбиты на улице, а еще один человек погиб внутри школы. На опубликованных фото видно, как полицейские задерживают водителя, по предварительным сведениям, не пострадавшего.
Окончательные выводы о том, было ли это умышленное нападение, еще не сделаны.
Трагедия в Чатеми произошла только через два дня после похожего инцидента в Ванкувере, где в результате наезда автомобиля погибли 11 человек.
Напомним, ранее мы писали о том, что пьяный водитель влетел у детей на тротуаре, в результате происшествия погиб 12-летний мальчик.