Водитель протаранил здание школы, погибли четыре ребенка

ДТП / © Bild

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В Чатеми, штат Иллинойс, мужчина на внедорожнике въехал в школьное здание, в результате чего погибли четыре девушки в возрасте от 4 до 18 лет, несколько человек получили травмы.

Об этом сообщает Bild.

По данным полиции, водитель сначала наехал на несколько человек возле школы, а затем на большой скорости врезался в стену здания, где находились дети и подростки. Трое погибших были сбиты на улице, а еще один человек погиб внутри школы. На опубликованных фото видно, как полицейские задерживают водителя, по предварительным сведениям, не пострадавшего.

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Окончательные выводы о том, было ли это умышленное нападение, еще не сделаны.

Трагедия в Чатеми произошла только через два дня после похожего инцидента в Ванкувере, где в результате наезда автомобиля погибли 11 человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что пьяный водитель влетел у детей на тротуаре, в результате происшествия погиб 12-летний мальчик.