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- Украина
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Ужасное ДТП на Виннице: трое погибших и много пострадавших
Один из водителей выехал на встречную полосу движения.
На автодороге сообщением Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский произошло смертельное ДТП.
Об этом сообщили в полиции Винницкой области.
«50-летний водитель авто Renault, житель Могилев-Подольского района, выехал на полосу встречного движения и столкнулся микроавтобусом под управлением 36-летнего жителя Винницкого района», — говорится в сообщении.
В результате аварии водитель легковушки погиб на месте происшествия. Два пассажира микроавтобуса 27 и 54 лет скончались во время оказания врачами медицинской помощи. Еще восемь пассажиров микроавтобуса, среди которых двое несовершеннолетних в возрасте 12 и 16 лет, получили телесные повреждения и госпитализированы.
Следователи назначили ряд экспертиз по установлению всех обстоятельств и причин ДТП.
По этому факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими за собой гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Одесской области водитель устроил ДТП и убил собственную жену.