ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2040
Время на прочтение
1 мин

Ужасное ДТП на Виннице: трое погибших и много пострадавших

Один из водителей выехал на встречную полосу движения.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
На месте аварии

На месте аварии / © Национальная полиция Украины

На автодороге сообщением Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

«50-летний водитель авто Renault, житель Могилев-Подольского района, выехал на полосу встречного движения и столкнулся микроавтобусом под управлением 36-летнего жителя Винницкого района», — говорится в сообщении.

В результате аварии водитель легковушки погиб на месте происшествия. Два пассажира микроавтобуса 27 и 54 лет скончались во время оказания врачами медицинской помощи. Еще восемь пассажиров микроавтобуса, среди которых двое несовершеннолетних в возрасте 12 и 16 лет, получили телесные повреждения и госпитализированы.

Следователи назначили ряд экспертиз по установлению всех обстоятельств и причин ДТП.

По этому факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими за собой гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одесской области водитель устроил ДТП и убил собственную жену.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie