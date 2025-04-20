Американский генерал назвал стратегическую цель Кремля в войне

Война России против Украины

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Тактика РФ заключается в создании угрозы Харькову и Сумам, чтобы вынудить Украину перебросить дополнительные резервы на оборону северо-восточного направления. Впрочем, главной стратегической целью Кремля остается захват Одессы.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал командующий войсками НАТО в Косово 1997-2000, генерал Уэсли Кларк.

"Основные усилия, вероятно, по-прежнему сосредоточены на направлениях Запорожья, Херсона, Николаева - с дальнейшим продвижением в Одессу. С российской точки зрения, захват Одессы будет означать завершение войны и фактическую победу. Поэтому на этом этапе для Украины приоритетом должна стать стратегическая оборона. и целесообразным", - считает Кларк.

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По мнению генерала, у Украины нет достаточно ресурсов, чтобы истощить российскую военную машину. Он добавил, что главной задачей остается убедить Путина, что победить в этой войне военным путём не удастся.

"Например, если удастся нарушить способность России совершать операции с территории Крыма, нанеся удары по железнодорожным сообщениям, мосту или другим маршрутам поставок, по которым транспортируются ресурсы, это значительно усложнит их продвижение в направлении Херсона. В то же время, по моему мнению, прежде всего следует подходить к ситуации с военной точки зрения. исключительно с намерением причинить России боль. Главная задача — убедить господина Путина, что победить в этой войне военным путем он не сможет", - добавил он.

Напомним, на утро 20 апреля ВСУ уничтожили 941 100 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 950 военных.