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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
726
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2 хв

Американський генерал назвав стратегічну мету Кремля у війні

Генерал вважає, що в України немає достатньо ресурсів, щоб виснажити російську військову машину.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Війна Росії проти України

Війна Росії проти України

Тактика РФ полягає в створенні загрози Харкову та Сумам, щоб змусити Україну перекинути додаткові резерви на оборону північно-східного напрямку. Втім головною стратегічною метою Кремля залишається захоплення Одеси.

Про це в ефірі “Еспресо” сказав командувач військами НАТО в Косово 1997-2000, генерал Веслі Кларк.

“Основні зусилля, ймовірно, як і раніше, зосереджені на напрямках Запоріжжя, Херсона, Миколаєва — з подальшим просуванням на Одесу. З російської точки зору, захоплення Одеси означатиме завершення війни й фактичну перемогу.Тому на цьому етапі для України пріоритетом має стати стратегічна оборона. Усе, що здатне підірвати логістичні можливості противника, є надзвичайно важливим і доцільним", — вважає Кларк.

На думку генерала, в Україні немає достатньо ресурсів, щоб виснажити російську військову машину. Він додав, що головним завданням залишається переконати Путіна, що перемогти у цій війні військовим шляхом не вдасться.

"Наприклад, якщо вдасться порушити здатність Росії здійснювати операції з території Криму, завдавши ударів по залізничних сполученнях, мосту або інших маршрутах постачання, якими транспортуються ресурси, це значно ускладнить їхнє просування в напрямку Херсона.Водночас на мою думку, передусім слід підходити до ситуації з військової точки зору. Не думаю, що наразі Київ має достатньо ресурсів, аби вести цю війну винятково з наміром завдати Росії болю.Головне завдання — переконати пана Путіна, що перемогти у цій війні військовим шляхом він не зможе", - додав він.

Нагадаємо, станом на ранок 20 квітня ЗСУ знищили 941 100 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 950 військових.

Дата публікації
Кількість переглядів
726
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