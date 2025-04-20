«Мистические интриги»: религиовед развеял миф о благодатном огне

Церемония Благодатного огня в церкви Гроба Господня / © Associated Press

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В Великую субботу перед Пасхой в храме Гроба Господня в Иерусалиме проходит ежегодная торжественная церемония восхождения Благодатного огня, который затем развозят разными уголками мира.

Действительно ли это чудо и проявление божественной силы, рассказал известный религиовед и богослов Денис Таргонский.

Историческая справка

Таргонский отмечает, что древняя Церковь ничего не знала о «благодатном огне», но христиане всегда освящали свечи. Свет на богослужении не просто освещал помещение, но и играл определенную символическую роль.

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Первое упоминание о сверхъестественном происхождении «небесного огня» на Пасху датировано 9 веком.

«Вера в чудо огня связана с тем, что Иерусалим, начиная с VI в. и вплоть до XV постоянно переходил из рук в руки — то персы его сжигали, то мусульмане. Те христиане, которые еще оставались в городе, стремились к чудесам для подтверждения того, что Бог их не оставил», — пишет эксперт.

Религиовед отмечает, что ни один из святых отцов или священных соборов за более двух тысячелетий существования Церкви в мире никогда и нигде не упоминал о сверхъестественном происхождении огня в пасхальную ночь в Иерусалимском храме. И ни один из иерархов под этим официально никогда не «подписался».

Иерусалимский патриарх зажигает огонь от лампадки

Религиовед отмечает, что в греческой традиции отсутствует слово — «схождение». Речь идет просто о церемонии или освящении огня.

Патриарх Иерусалима Феофил III зажигает свечи для христианских паломников во время церемонии Благодатного огня в церкви Гроба Господня / © Associated Press

«Но внимание большого количества христиан… будет занимать не Христос и Его Слово надежды, а мистические интриги с „благодатным огнем“! Перед Пасхальным богослужением Великой Субботы греческий патриарх в Иерусалимском храме зажигает свечи от лампады в Кувуклии… Совершая этот обряд, Патриарх читает молитву. С ней можно ознакомиться на сайте иерусалимского патриархата. Согласно тексту молитвы, Патриарх не призывает огонь с неба. Ибо согласно Евангелию, Воскресение Христа не сопровождалось появлением огня», — пишет Таргонский.

По его словам, в своей молитве иерусалимский патриарх просит, чтобы «Бог послал Духа Святого, который освятит зажженный от лампады в кувуклии огонь, чтобы он способствовал просвещению людей духом Христовой любви».

«Обряд святого огня не является канонической частью слубжи. Согласно расписанию, которое можно почитать на том же сайте иерусалимского патриархата „восхождение огня“ происходит в 14.00 часов и заканчивается в 14.30. Точно тогда, когда на российском канале НТВ приходит время новостей», — замечает богослов.

Куда же без России

Господин Денис отмечает, что право освещать это священное событие выкупило российское телевидение.

«Россия и назначает время для Бога, когда ему посылать огонь. Ведь российским олигархам еще нужно до вечера успеть вернуться в Москву», — пишет религиовед.

Он отмечает, что пропаганда «русского мира» использует «благодатный огонь» в интересах России. Именно поэтому российские пропагандисты обращают особое внимание на это событие. По мнению эксперта, для российского народа «благодатный огонь» является доказательством правильности политики РФ.

«Мол, только с нами Бог потому что мы православные. А чистое православие осталось только в „святой Руси“. Пока есть еще „святая Русь“ — Россия, Украина, Беларусь, Бог посылает с неба огонь. В тот год, когда огонь не взойдет, будет конец света. А мир без России погибнет. Следовательно, единственный в мире российский православный президент, защищая истинное православие, отдаляет конец света», — объясняет взгляды российских пропагандистов Таргонский.

Богослов обратил внимание, что «благодатный огонь» развозится политическими и религиозными деятелями больше всего по этим трем странам — Украине, России и Беларуси.

Подсанкционный беглый нардеп и диакон Московского патриархата Вадим Новинский с Благодатным огнем

Он отмечает, что «церемония святого света», как называют обряд греки, никогда и нигде не называлась «благодатным огнем». Этот термин существует только в российской церковной пропаганде, начиная с 1990-х годов.

По словам Таргонского, этот использовался Московой, чтобы доказать своим православным адептам, что «если Бог с нами — кто против нас?». И война России против Украины происходит под теми же лозунгами.

«…Ныне россияне, убивая тысячи людей, считают себя святее всех на свете, не потому что они христиане, имеют больше любви или творят много добра, а потому что „мы — русские и с нами Бог“. Россия не имеет монополии на Бога. Украинские христиане доказали это не чудесами, а своей кровью и трудом. Считаю, что Вселенская православная Церковь должна сказать правду об этом „чудо благодатного огня“, чтобы спасти Церковь от засилья суеверия, гордости и политических манипуляций», — подытожил Денис Таргонский.

Напомним, что Благодатный огонь прибыл в Украину. В Пасхальную ночь пограничники встретили его на Устилуге.

Дата публикации 14:52, 19.04.25 Количество просмотров 39 В Иерусалиме сошёл Благодатный огонь