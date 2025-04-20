Президент Украины Владимир Зеленский / © скриншот с видео

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Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой.

Об этом говорится в телеграмм-канале главы государства.

«Зло имеет свой час, а Бог — свой день. Это один из смыслов, заложенных в историю Христа. О том, что рано или поздно, но обязательно зло отступит, и жизнь победит. Мы хотим этого все 1152 дня полномасштабной войны. Мы едины в этом. Каждый день, и особенно сегодня, когда украинцы всех христианских конфессий отмечают Пасху в одну дату. Вместе. Мы вместе боремся за Украину. И вместе молимся за Украину», — сказал он.

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«Пусть час зла закончится. Придёт день жизни. День мира. День Украины. День длиною в столетия. И мы сможем снова собраться вместе. За одним столом. В мирную Пасху. Пусть всё это сбудется. Пусть Бог поможет нам в этом. Пусть будет мир. Пусть будет Украина. Христос воскрес! Воистину воскрес!», — говорится в сообщении президента страны.

Напомним, ранее мы писали о том, что в КМВА рассказывали, планируются ли изменения в графике комендантского часа на Пасху.